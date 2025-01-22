В феврале пенсионеров ждет еще одна индексация денежных выплат

Инфляция в прошлом году превысила прогнозный уровень.

В феврале пенсионеров ожидает еще одна индексация денежных выплат. Из-за превышения уровня инфляции в прошлом году, пенсии могут быть дополнительно проиндексированы в феврале, а также будет выплачена компенсация за январь, как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Ранее пенсии были увеличены на 7,3 %, однако инфляция достигла 9,52 %, что может привести к дополнительной индексации в 2,22 %. — В случае одобрения правительством повышения пенсий до 9,5 % вместо 7,3 %, пенсионеры в феврале получат увеличенные выплаты, включая компенсации за январь, — сообщает РИА Новости. Большинство пенсионеров уже получили пенсии с индексацией с 1 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 февраля в Новосибирске увеличится размер детских пособий.