В Татарском районе Новосибирской области поздравили новорожденного, появившегося на свет первым в 2025 году

Малыш появился на свет 2 января, его назвали Никон.

Малыша, первым рожденного в 2025 году в Татарском районе Новосибирской области, торжественно поздравили. Ребёнок, появившийся на свет 2 января в многодетной семье Николаевых, был назван Никоном. 21 января начальник отдела ЗАГС, Нина Галузина, вручила родителям первое свидетельство о рождении их сына. Событие отметила и первый заместитель главы администрации Татарского округа, Юлия Лысенко, подарив подарок родителям. Рождение ребёнка — это не только радость, но и большая ответственность за его воспитание, так как семья является продолжением рода и основой России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.