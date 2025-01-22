Жуткий запах стоит на Добролюбова в Новосибирске из-за прорыва трубы

Местные жители боятся, что в период холодов возникнет ледяная горка.

На Добролюбова, 2, случился потоп — вода хлещет, стекает вниз по улице. Об этом сообщают в паблике АСТ-54.

«Стоит жуткий запах канализации», — делится читатель сообщества.

Ситуацию усугубляет тот факт, что сегодня ночью произойдёт резкое похолодание до -30℃.

«Термальные источники как в Исландии», — иронизируют интернет-пользователи.

«С +1 до -30... Покатаемся», — добавляют другие.

«Поменьше бы бросали всякие не разлагающиеся отходы в канализацию, то такого бы не было! Сами себя гробим», — резюмируют третьи.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске.