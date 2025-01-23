«Это шаг к будущим победам»: чем запомнились игры Рождественского кубка по футболу в Новосибирске

В футбольном манеже «Заря» в Новосибирске прошли игры Всероссийского детского турнира по футболу «Рождественский кубок имени М.Н. Начкебия», в организации которого приняли Сиб.фм и футбольная школа «Динамо», а в числе почетных гостей был и сам Муртаз Начкебия, легенда новосибирского футбола.

Юные спортсмены показали высокий уровень игры, а тренеры отметили, что для детей это был не только спортивный, но и важный образовательный опыт.

Среди детей 2013 года рождения первое место заняла команда «Алтай» из Барнаула, второе место досталось Бердской спортивной школе, третье получил «Спартак» из Новокузнецка. В младшей группе (2017 год) все места на пьедестале заняли новосибирцы: победу одержала команда «Сибиряк», серебро взяли их земляки из «Динамо», бронзу – бердский «Кристалл».

Лучшим игроком в старшей группе был признан Артем Гореликов, в младшей – Михаил Кавшура. Также были отмечены лучшие вратари, защитники, нападающие и, отдельно, Василиса Соболева, участвовавшая в турнире наравне со всеми.

Тренеры команд-победителей подчеркнули высокий уровень организации и атмосферу турнира.

«Это был замечательный праздник для детей и родителей. Атмосфера, соперники, новые знакомства – всё на высшем уровне», – поделился Георгий Роганов, тренер «Алтая».

Отдельную благодарность футбольная школа «Динамо в Новосибирске выразила Новосибирскому линейному управлению «ГазпромТрансгазТомск» и федерации футбола Новосибирской области.

«Такие турниры помогают детям заряжаться позитивом, заниматься спортом и укреплять командный дух. Даже если результат не всегда соответствует ожиданиям, это шаг к будущим победам», – отметил начальник управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов на церемонии награждения победителей.

В настоящее время ученики «Динамо» 2013 года рождения играют в Барнауле в межрегиональном турнире «YdentCup – 2025».

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