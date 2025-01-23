Мизулина обвинила Трампа в кощунстве после его высказываний о ВОВ

Глава Лиги безопасного интернета считает, что политик попросту издевается, высказываясь таким образом.

Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», осудила заявления президента США Дональда Трампа о том, что Америка якобы получила помощь от России в победе во Второй мировой войне, считая их кощунственными. Об этом она заявила 22 января во время встречи на 36-м международном фестивале Клуба веселых и находчивых (КВН) в Сочи.

«Сегодня я увидела пост Трампа. Надеюсь, что после этого уйдет весь восторг у большинства людей. Считать, что Россия помогла американцам во Второй мировой войне, — это, на мой взгляд, просто оскорбление и плевок в лицо памяти наших дедов и прадедов», — приводит ТАСС заявление Мизулиной.

По мнению Мизулиной, слова президента США унижают память о солдатах ВОВ. Она подчеркнула, что ее дед, участвовавший в Сталинградской битве, никак не был помощником США. Мизулина уточнила, что он сражался за свою страну и своих близких.

Напомним, что новосибирцам могут внепланово повысить пенсии в 2025 году, ранее сообщал Сиб.фм.