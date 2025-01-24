Гибель женщин и замедление роста зарплат: главные новости Новосибирской области за 24 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за пятницу, 24 января.

Вчера, 23 января, недалеко от мусорного полигона «Левобережный» в Новосибирске произошла трагедия. 53-летнюю женщину, которая возвращалась с больницы, загрызла стая бродячих собак. Сибирячка скончалась от полученных ран. Местные жители рассказали, что дорога, где произошло нападение, давно считалась опасной из-за скопления бездомных животных. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте происшествия.

Эксперт Максим Букаев в интервью Сиб.фм сообщил, что замедленный рост зарплат в России может привести к нехватке квалифицированных специалистов и перераспределению работников между различными секторами.

21-летний житель Ленинского района Новосибирска приговорён к восьми годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По информации пресс-службы Следственного комитета России председатель Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании школьника в Кировском районе Новосибирска.