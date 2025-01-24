Хитрая лисица, утащившая сразу несколько рыб, была замечена в Искитимском районе под Новосибирском

Хищница стащила улов сибиряков, те только и успели сказать «Вот это борзость!».

Рыбаки, давно облюбовавшие этот участок реки для своих вылазок, даже не подозревали, что станут жертвами столь дерзкого ограбления. Лисица, словно списанная со страниц народных сказок, проявила невероятную ловкость и смекалку. Она выскочила из-за деревьев, осторожно подошла к улову рыбаков и стащила сразу две рыбы — маленькую и большую.

Местные жители, услышав новости о хитрой лисице, хором сетовали на её нахальность, но, в то же время, не могли не признать её умение обвести вокруг пальца даже самых опытных рыболовов.

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