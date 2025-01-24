«Ушей не было, волосы выдраны». Новосибирец пытался спасти женщину, погибшую после нападения стаи собак

Очевидец рассказал подробности ЧП, где стая собак насмерть загрызла женщину.

Корреспонденту Сиб.фм удалось отыскать очевидца, который пытался спасти 53-летнюю женщину после нападения стаи собак. По его словам, ЧП произошло 23 января около 13:00.

«Вышел из производственного помещения, смотрю стая собак 6-8-10 примерно. Я услышал, что женщина кричит: «Помогите». Позвал товарища, мы разогнали собак, завели пострадавшую к нам в помещение, посадили на диван, вызвали скорую помощь, она ещё живая была», – рассказал очевидец ЧП Евгений корреспонденту Сиб.фм.

По словам сибиряка, женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

«Ушей не было, волосы клочками выдраны, всё тело искусанное, одежда разорвана была», – говорит очевидец.

Евгений говорит, что вскоре пришел сожитель женщины, она еще была в сознании, но буквально через несколько минут перестала отвечать. Она умерла до приезда медиков.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 53-летняя погибшая жила вместе с супругом в Хилокском жилмассиве. Её гражданский муж работаем завхозом. В день трагедии женщина шла к нему на работу и на нее напала стая собак.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». По словам местных жителей, они ранее жаловались в администрацию на бродячих собак, но так и не было принято мер.

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