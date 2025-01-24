В Новосибирск пришли аномальные морозы — ощущаемая температура составляет -36 градусов

Ветер и морозы накрыли регион в конце января.

На смену аномального тепла в Новосибирск нагрянули штормовые ветра, а следом опустились и столбики термометров.

На сегодняшний день, 24 января, температура воздуха составляет -28 градусов, однако из-за повышенной влажности ощущается температура в -36 градусов. Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.

Также ветер усилится до девяти метров в секунду в конце дня.

Завтра, 25 января, ветер подует уже до 11 метров в секунду, а температура воздуха составит до -23 градусов.

В воскресенье, 26 января, станет теплее — ожидаемая температура воздуха будет до -16 градусов. Ветер стихнет до восьми метров в секунду.

Стоит отметить, что до конца недели относительная влажность воздуха составит около 80-90%.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий в Новосибирске увеличивается риск ДТП