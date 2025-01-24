«Здесь страшно ходить». В Новосибирске жители Хилка отреагировали на гибель женщины после нападения стаи собак

Местные жители несколько месяцев назад писали обращение в администрацию района с просьбой отловить бездомных собак.

Как сообщила общественница, которая борется за соблюдение санитарных норм и благоустройство в Хилокском жилмассиве Новосибирска Жанна Олейникова, местные страдают от постоянного нахождения собак на улице Малыгина, но власти не принимают меры.

«Сейчас ситуация, когда промолчать просто нельзя. Ощущение, что над жителями Хилокского жилмассива ставят эксперименты, чтобы проверить насколько мы живучие. Жизнь в гетто, с каждым днем становится всё страшнее, и пока власть пишет хвалебные отчёты про улучшение условий, мы потихоньку умираем... Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей», – говорит Жанна Олейникова.

Ещё одна местная жительница Инна Любимова сообщила, что около четырех месяцев назад писала обращение в администрацию района с просьбой решить проблему с отловом бездомных собак, а также просила городские паблики придать тему публичности.

«Есть вероятность, что тогда могли помочь, выложили бы пост, люди бы откликнулись и чем больше звонков, тем быстрее среагировали бы», ­ — говорит Инна Любимова.

Напомним, ЧП произошло 23 января возле мусорного полигона «Левобережный». Стая собак загрызла 53-летнюю женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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