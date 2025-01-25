Вооруженные силы Российской Федерации нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам на территории Украины.

Удары были направлены на газо-энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу украинского военно-промышленного комплекса, а также на объекты, связанные с производством и хранением военной техники, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российскими войсками были поражены склады вооружений, инфраструктура военных аэродромов, а также места хранения и сборки ударных беспилотников. Удары нанесли значительный ущерб украинским вооруженным силам и технике.

Группировка войск «Север»

Подразделения этой группировки продолжили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и артиллерийским огнем были поражены танковые, механизированные и десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты и теробороны.

Потери противника в этом направлении составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, 69 боевых бронированных машин, 127 автомобилей и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе американские танки «Abrams» и боевые машины пехоты «Bradley», а также 155-мм гаубица М777 производства США.

Группировка войск «Запад»

На этом направлении продолжались активные боевые действия, в ходе которых были освобождены населенные пункты Новоегоровка и Западное в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Подразделения «Запада» нанесли удары по формированиям ВСУ, включая механизированные, аэромобильные и горно-штурмовые бригады, а также бригады теробороны и национальной гвардии Украины.

Потери противника составили более 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе американские бронетранспортеры M113 и боевые машины пехоты «Bradley», а также 71 автомобиль. Были уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 — производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Группировка войск «Юг»

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение и продолжили наступление. Удары были нанесены по трем механизированным, двум штурмовым, мотопехотной, аэромобильной бригадам ВСУ и бригаде нацгвардии.

Потери ВСУ составили до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры M113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, а также 17 орудий полевой артиллерии, включая пять западных систем. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Группировка войск «Центр»

Подразделения этой группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике. Нанесены удары по тяжелой механизированной, семи механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны и национальной гвардии.

Противник потерял более 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, включая бронетранспортеры M113, Pasi и VAB, а также 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Восток»

Подразделения «Востока» освободили населенный пункт Времевка в Донецкой Народной Республике, продолжая наносить удары по механизированным, десантно-штурмовым, мотопехотным бригадам ВСУ, а также по бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери украинской стороны составили более 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, включая технику американского производства «MaxxPro», а также 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из которых восемь были произведены в странах НАТО.

Группировка войск «Днепр»

Подразделения «Днепра» нанесли удары по механизированной бригаде, трем бригадам береговой обороны ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии.

Потери ВСУ составили более 455 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Противовоздушная оборона

В течение недели российскими средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 17 реактивных снарядов HIMARS производства США и 752 беспилотных летательных аппарата, из которых 218 были уничтожены в течение одного дня.