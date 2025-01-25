В Новосибирске вспомнили, как убили основателя липового «Ласкового мая»

В декабре 1988 года в поезде, следовавшем из Омска в Новосибирск, обнаружили тело Сергея Букина. Он занимался организацией концертов популярной в те годы группы «Ласковый май». Но музыканты были липовыми и выступали под чужие записи.

На месте происшествия нашли кассетный магнитофон, однако других свидетелей в купе не оказалось. Проводница утверждала, что Букин ехал с тремя молодыми людьми, которые покинули поезд после инцидента. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Согласно расследованию, эти молодые люди — Миша, Женя и Слава — стали участниками группы по приглашению Букина. Первое выступление коллектива прошло в Омске, где столкнулись с вымогательством со стороны местных преступников. Чтобы решить проблему, Букин оставил одного из участников, Мишу, в заложниках, а затем обратился в милицию с заявлением. После освобождения Миши все четверо сели на поезд до Новосибирска.

По пути следования в группе произошел конфликт. Миша заявил о намерении покинуть коллектив, что привело к ссоре. Вскоре Букин остался один в купе. Один из участников позже заметил незнакомца, выходящего из купе, и обнаружил тело Букина.

Следствие установило, что убийство связано с долгами Букина перед лидером банды наперсточников Максимом Бортниковым. Ранее Букин взял деньги на создание фальшивой группы, но не выполнил обязательства по разделу прибыли. Исполнителем убийства оказался сообщник Бортникова по прозвищу Мушкетер, который при задержании имел при себе самодельное оружие.