В Новосибирской области агрономы советуют защищать растения от морозов

В Новосибирской области в конце января установились 30-градусные морозы.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, несмотря на теплую и малоснежную зиму, растения необходимо защищать от холодов. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Эксперт рекомендует заранее выбирать сорта плодово-ягодных культур, адаптированные к суровым условиям Западной Сибири, Урала и Восточной Сибири. Такие сорта способны выдерживать морозы до -40 градусов.

«Например, у стланцевых яблонь, таких как Медуница или Белый налив, необходимо проверять состояние веток. Если ожидаются сильные холода, нужно подсыпать снег под деревья, чтобы укрыть их», — уточнила Людмила Шубина.

Специалист подчеркнула, что такие меры особенно важны в суровые зимы для сохранения растений.