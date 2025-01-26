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вчера 23:30
общество

ХК «Сибирь» разгромил «Трактор» в матче КХЛ 3х3

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Итоговый результат составил 7:3.

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал убедительную победу над челябинским «Трактором» в домашнем матче КХЛ со счетом 7:3. Уже к началу третьего периода новосибирцы уверенно лидировали, закончив матч со счетом 7:3. Эта победа стала весомым достижением после ряда поражений от «Трактора». Следующий матч «Сибирь» проведёт 26 января против «Барыса». Победа вдохновила болельщиков и усилила уверенность в успешной борьбе за высокие позиции в чемпионате.

Ранее Сиб.фм сообщил, что новосибирский актер Павел встал на гвозди в Сочи.

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Дарья Лапина
Журналист

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