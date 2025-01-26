Новосибирская певица Пелагея устроила для дочери праздник мечты

Девочке исполнилось восемь лет.

21 января дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина отметила свой восьмой день рождения. Певица устроила праздник, пригласив всех друзей дочери. Мероприятие состоялось в конно-спортивном клубе, где Тася занимается верховой ездой. Началось оно с кормления оленей на территории комплекса—дети с удовольствием гладили животных и кормили их с рук. Позже юные гости катались на санях, запряжённых белым конём, и верхом на лошадях в манеже.

После активностей гости переместились в ресторан, где их развлекал аниматор в образе ковбоя, проводя веселые конкурсы с танцами и играми. Каждый ребёнок расписал гипсовую фигурку лошади в память о празднике.

Вершиной вечера стал двухъярусный торт, украшенный шоколадными шарами, леденцами и фигуркой лошади. Тася задувала свечи в компании мамы и бабушки Светланы. Иван Телегин, отец ребенка, на празднике отсутствовал. Неизвестно, поддерживает ли он связь с дочерью, но его отношения с Пелагеей по-прежнему напряжены—бывшие супруги всё ещё судятся по вопросам имущества и алиментов. У Ивана уже есть новая семья—жена и сын Лео.

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