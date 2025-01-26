Новосибирская звезда Playboy Лена Перминова улетела из России после развода с миллиардером

Модель опубликовала первые фото из Парижа.

Лена Перминова, модель и блогерша, известная как бывшая жена влиятельного российского миллиардера Александра Лебедева, оставила Россию после развода. В Instagram она опубликовала свои первые фотографии из Парижа.

Перминова отправилась на Парижскую неделю моды и поделилась снимками, на которых она позирует в белом жакете и брючном костюме на фоне Эйфелевой башни, уже после завершения брака.

25 декабря Лена заявила в своём блоге о расставании с Лебедевым, который старше её на 27 лет. Она отметила, что у неё остались только теплые воспоминания и благодарность за все. Причины разрыва Перминова раскрывать не стала, подчеркивая личный характер ситуации. Они провели вместе 20 лет.

Скоро Лена Перминова продемонстрировала интерьер своего нового дома после развода.

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