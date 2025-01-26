Смерть женщины на Хилке, опасная лихорадка, гибель при пожаре и доплаты к пенсии – главное за неделю на 26 января

Уходящая неделя унесла немал жизней.

23 января 2025 года возле мусорного полигона «Левобережный» под Новосибирском чипированные собаки напали на 53-летнюю местную жительницу. Животные нанесли женщине многочисленные травмы, которые привели к ее смерти. В связи с этой трагедией 24 января прокуратура Новосибирской области начала расследование.

Пожар

В ночь на 25 января, в 3:00, в октябрьском районе Новосибирска сгорел частный деревянный дом. Спасатели обнаружили под обломками тела двоих взрослых и одного ребёнка.

Выплаты

По информации Социального фонда России, специалисты приступили к перерасчету пенсий за январь, в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина от 22 января 2025 года.

Пожар в общежитии

Утром 25 января на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска загорелось многоэтажное общежитие. Жители сообщили, что накануне с чердака лилась горячая вода.

Опасная лихорадка

Наталья Соловьева, родом из Новосибирска, уже восемь лет живёт в Москве и работает программистом. Она давно мечтала зимовать в теплых странах и на Новый год отправилась на Бали с другом. Около 10 января она начала чувствовать недомогание.

Сейчас Наталья идет на поправку и отмечает, что лечение в больнице было дорогим, но результативным. Она планирует вернуться в Россию в конце марта и надеется следующей зимой съездить в Таиланд.

Ранее Сиб.фм писал о том, что туристы из Новосибирска заявили о вспышке птичьего гриппа во время отдыха на Пхукете.