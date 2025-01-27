Авиаперевозчики теперь предоставляют «детскую» скидку на билеты в размере 50 %

Детям до 12 лет по всем своим внутренним направлениям скидки уже действуют.

Начиная с 1 января, 23 крупнейших авиаперевозчика России приступили к предоставлению скидок в 50% для детей до 12 лет на все внутренние рейсы, исключая тарифы бизнес-класса. Об этом министр транспорта Роман Старовойт сообщил президенту Путину, как передает ugra-news.ru.

Воспользовавшись льготным тарифом, уже перевезено более 260 тысяч детей, а к концу января было продано свыше 870 тысяч таких билетов.

В декабре вице-премьер Виталий Савельев заявлял, что эта мера будет закреплена законодательством до 14 января, вместе с правилом о совместном размещении детей и родителей в салоне самолета.

Также Минтранс отчитался о результатах транспортного периода новогодних каникул. С 29 декабря по 8 января количество авиапассажиров превысило 3 миллиона, из которых более 2,2 миллиона летали внутри страны. Загрузка рейсов увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом и достигла 85%. В зимнем расписании появились более 50 новых маршрутов, в том числе рейсы в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Роман Старовойт отметил, что с 27 декабря по 12 января железными дорогами будет перевезено более 7 миллионов пассажиров, что выше показателей прошлого года на 2,6%. Для праздников было запланировано 825 дополнительных дальних рейсов. За год 3,8 миллиона детей смогли воспользоваться скидкой на железнодорожные билеты благодаря различным акциям.

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