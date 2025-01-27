Началась оценка ценности мозаичной остановки в Академгородке в Новосибирске

Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области сообщил о начале работ по оценке ценности мозаичной остановки на проспекте Строителей в Академгородке.

Остановка является одной из трех в Новосибирске, в оформлении которых используется техника мозаики, и при этом единственной действующей. В 2024 году команда Академбюро, при поддержке волонтеров, провела очистку мозаики остановочного павильона.

В процессе участвовал и автор проекта павильона Сергей Григорьев. НПЦ уже обратился к архитектору для сбора данных.

Ожидается, что результатом может стать признание остановки объектом культурного наследия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы могут совершать поездки по Карте жителя Новосибирской области.