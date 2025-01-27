Новосибирский певец Митя Фомин оказался в ледяной ванной со льдом на 60 секунд ради шоу

События развернулись на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

Вчера, 26 января, на телеканале ТНТ был показан второй эпизод этого реалити-шоу. Павел Воля предложил звёздной команде с участием Мити Фомина испытание — кто дольше просидит в ванной с ледяной водой. Каждая минута пребывания в воде приносила одно ведро теплой воды для душа в лагере. Павел Мамаев продержался пять минут, а Фомин вместе с Ольгой Серябкиной выдержали по минуте.

Надежде Сысоевой товарищи по команде позволили не участвовать. В заключительном испытании Фомин не оказался под ударом, голоса участников "упали" на Надежду Сысоеву, которая отправилась на малое испытание и проиграла представителю народной команды.

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