Пенсия щедро подрастет еще раз: в Госдуме высказались о новом повышении

Вероятными получателями надбавки станут неработающие пенсионеры.

Такое мнение выразил Валерий Тумин, член экспертного совета по цифровой экономике при комитете Госдумы по экономической политике, в интервью изданию «Газета.ру».

Согласно словам депутата, вероятность внеплановой индексации пенсий на 2-3% высока, о чем свидетельствуют результаты различных исследований. Тумин отметил, что данная индексация, скорее всего, будет направлена на неработающих пенсионеров, поскольку они являются наиболее уязвимой частью общества.

Тумин считает, что необходимость внеочередной индексации обусловлена подорожанием товаров в стране. Он подчеркнул, что социальная направленность государственного бюджета усилилась с 2020 года. В этом году также возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, а минимальный размер оплаты труда увеличился, что повлияло на доходы трудящихся пожилых людей.

Следует отметить, что в январе 2025 года пенсии были индексированы на 7,3%. К тому же правительство рассматривает возможность дополнительной индексации страховых пенсий в соответствии с инфляцией предыдущего года. По данным Росстата, годовая инфляция в 2024 году составила 9,52%, что может привести к дополнительной индексации на 2,22%. В Госдуме заявили, что федеральный бюджет готов к февральской довыплате пенсий, сообщает источник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин лично поручил повысить соцвыплаты почти на 10 % с 1 февраля 2025 году.