82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 14:31
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 14:31
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
сегодня 11:29
общество

Семья из Новосибирской области переехала на Алтай и прикормила стаю лебедей

Фото: MASH Siberia

Сибиряки называют себя самыми счастливыми. Они открыли собственную кузницу.

Ольга и Олег двадцать лет назад переехали в Молодёжное под Бийском и начали заниматься благоустройством местности. Ольга стала председателем местного совета, ухаживала за лебединой стаей и участвовала в организации мероприятий. Их историю рассказывает Telegram-канал MASH Siberia.

Фото Семья из Новосибирской области переехала на Алтай и прикормила стаю лебедей 2

Кузнечное дело стало их увлечением и источником дохода. Семья проводит мастер-классы и участвует в благотворительных акциях. Дочь супругов помогает с детства. Ольга считает свою жизнь волшебной и не разглашает планов, чтобы не сглазить.

Фото Семья из Новосибирской области переехала на Алтай и прикормила стаю лебедей 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в