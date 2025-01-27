Семья из Новосибирской области переехала на Алтай и прикормила стаю лебедей

Сибиряки называют себя самыми счастливыми. Они открыли собственную кузницу.

Ольга и Олег двадцать лет назад переехали в Молодёжное под Бийском и начали заниматься благоустройством местности. Ольга стала председателем местного совета, ухаживала за лебединой стаей и участвовала в организации мероприятий. Их историю рассказывает Telegram-канал MASH Siberia.

Кузнечное дело стало их увлечением и источником дохода. Семья проводит мастер-классы и участвует в благотворительных акциях. Дочь супругов помогает с детства. Ольга считает свою жизнь волшебной и не разглашает планов, чтобы не сглазить.

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