Шесть человек погибли при пожарах в Новосибирской области за минувшую неделю

Двадцать пять человек удалось спасти.

Новосибирские спасатели поделились сводкой за минувшую неделю с 20 по 26 января. Всего было ликвидировано 95 пожаров. Три человека получили травмы, 6 человек погибли, 25 человек спасены. Далее спасатели рассказали о пожаре, случившемся утром 25 января.

«На пульт дежурного поступил вызов о задымлении в общежитии на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска. Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте. В одной из комнат на первом этаже горели домашние вещи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Огнеборцы ликвидировали открытое горени, избавили помещение от дыма. Из общежития самостоятельно эвакуировались 350 человек. В результате пожара огнем повреждена оконная рама и домашние вещи на площади два квадратных метра. Пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 55-летний водитель Volkswagen погиб в столкновении с грузовиком в Новосибирской области.