Стало известно, как изменится экзамен на получение водительских прав

Эксперт Ольга Доронина рассказала о нововведениях.

Председатель Самарской областной общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" объяснила, как теперь будет проходить процедура. Об этом сообщает портал sovainfo.ru.

В России в 2025 году усложнится экзамен на получение водительских прав. Кардинальные изменения претерпела теоретическая часть. Цель — научить будущих автомобилистов реально разбираться в правилах дорожного движения, а не заучивать верные ответы.

«Будет много сотен вопросов, и будет огромное количество вариантов ответов. Из них нужно будет выбрать единственно верный», — отметила эксперт.

Таким образом, экзамен больше не будет напоминать своеобразное ЕГЭ.

«Экзамен будет сдать сложнее. Если человек не правильно ответит, ему зададут дополнительные вопросы на данную тему, чтобы «ошибка» не была незамеченной. Даже умельцам с феноменальной памятью, будет сложнее. Нужно именно понимать. Нужно будет разбирать каждую ситуацию отдельно», — заключила спикер.

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