В Новосибирске суд взыскал с лже-директора ООО 15 тысяч рублей за липовое руководство

Сибирячка предоставила свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО.

Купинский районный суд Новосибирской области вынес решение по делу, инициированному прокурором Первомайского района против жительницы Купино, о признании сделки недействительной и возврате денежных средств.

В иске указано, что Екатерина (имя изменено) за 15 000 рублей передала свой паспорт для внесения информации о фиктивном лице ООО в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Екатерина полностью признала свою вину, подтвердив получение вознаграждения в размере 15 000 рублей, и не стала обжаловать приговор.

Сейчас ей предстоит выплатить 15 тысяч рублей в пользу государства.