В России могут наложить запрет на популярные видеоигры

Это связано не только с возможной зависимостью от игр у детей, но и с жестокостью в сценариях.

В России рассматривается возможность запрета на игру Roblox и других популярных видеоигр из-за потенциальной зависимости и жестокости содержания, сообщает портал vsluh.ru. В Госдуме создана рабочая группа, готовящая к весенней сессии законопроект по регулированию игровой индустрии.

Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что основная цель — защита детей от деструктивного контента. Однако психолог Юлия Кумышева считает, что избегая причин жестокости в видеоиграх, упускается из виду психотип и уровень воспитания людей. Специалист убеждена, что контроль в этой сфере необходим. Законопроект предполагает сбор информации о всех игроках, что Роман Чуйко назвал цифровым рабством.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин лично поручил повысить соцвыплаты почти на 10 % с 1 февраля 2025.