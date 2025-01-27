Житель Новосибирского района убил знакомую с помощью швабры и получил девять лет колонии

Сибиряк признан виновным в убийстве знакомой. Инцидент произошел в январе прошлого года.

Житель Новосибирского района признан виновным в убийстве знакомой. Инцидент произошел в январе 2024 года в результате ссоры по незначительному поводу. Слово за слово и в ход пошли действия. Сначала мужчина бил женщину руками и ногами, затем схватился за деревянную швабру, а после и за нож.

Смерть женщины наступила на месте, правоохранители задержали подозреваемого. Следствие длилось несколько месяцев. Спустя год обвиняемому вынесли приговор — девять лет колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.