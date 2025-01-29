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общество

Долгострой на Красина в Новосибирске подключили к электроснабжению

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Рабочие подключили долгострой на улице Красина, 54/1 к электроснабжению в Новосибирске.

Средства на проведение электричества были получены из бюджета Новосибирской области.

По информации компании «Россети Новосибирск», завершено подключение двух последних блок-секций дома. Для электроснабжения было выделено 318 кВт мощности, установлены 5 современных комплексов учета.

На данный момент дольщикам осталось дождаться завершения оформления документов для получения квартир. Строительство дома началось в 2010 году, но в 2017 году застройщик не смог выполнить свои обязательства. На момент его банкротства часть блок-секций была сдана и заселена, однако дольщики блок-секций №2 и №3 не получили свои квартиры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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