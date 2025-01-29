Новосибирцам рассказали о приметах в Петров день 29 января

29 января в народе отмечают Петров день, также называемый Петр-полукорм.

Согласно традициям, апостол Петр считается покровителем домашних животных, и за грубое обращение с ними мог наказать. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В этот день на Руси обязательно проверяли запасы корма для скотины и рассчитывали их количество до весны. Также проводилась уборка погреба с запасами. Внимательно относились к хлебу, стараясь не выбрасывать недоеденный и не стряхивать хлебные крошки на пол.

29 января часто был одним из самых морозных дней года, поэтому люди избегали дальних путешествий через лес, опасаясь сильных холодов.

Кроме того, внимание уделяли погодным приметам. Ветер с севера предвещал мороз, а морозный день обещал жаркое лето. Снег 29 января предсказывал удачную рыбалку, а метель — дождливое лето. Если крот вылезал из норы, считалось, что май будет холодным.