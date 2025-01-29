Министерство обороны Российской Федерации представило актуальную информацию о ходе проведения специальной военной операции.

Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Липцы и Волчанск Харьковской области. Уничтожено до 25 военнослужащих, боевая техника и склад боеприпасов.

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Двуречная Харьковской области и нанесла поражение противнику в районах Тополи, Лозовая, Макеевка и других. Потери противника составили до 330 военнослужащих и несколько единиц техники.

Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Верхнекаменское, Часов Яр и других, нанеся потери до 220 военнослужащих ВСУ.

Группировка войск «Центр» продолжила продвижение, нанеся потери до 600 военнослужащих и уничтожив технику в районах Щербиновка, Дзержинск и других.

Группировка войск «Восток» нанесла поражение формированиям противника в районах Богатырь, Времевка и Ровнополь, уничтожив свыше 115 военнослужащих и технику.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, российскими силами поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады и техника противника в 152 районах. Средствами ПВО сбиты 15 ракет HIMARS и 64 беспилотных летательных аппарата.

По данным Минобороны, с начала операции уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, более 41 тысячи беспилотников, 20 тысяч танков и другой бронетехники.