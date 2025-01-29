Поддали пару: в январе новосибирцы стали чаще строить бани — Авито Услуги

Аналитики Авито Услуг зафиксировали в январе рост спроса на строительство всех видов бань в Новосибирске: сибирских, русских, турецких.

По данным сервиса, в январе 2025 года в Новосибирске вырос спрос на строительство бань и саун по сравнению с декабрем прошлого года. Заказчики выбирают зимние месяцы для реализации таких проектов по ряду причин. В холодное время года грунт замерзает и становится более прочным — это облегчают закладку фундамента. Кроме того, зимнее строительство дешевле — цены на стройматериалы из древесины в этот период могут быть ниже, а мастера иногда снижают стоимость услуг из-за более низкой загруженности.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие бани и сауны в этом году стали чаще строить новосибирцы.

Самая популярная в стране — русская баня: согласно результатам исследования аналитиков сервиса, ее предпочитают большинство респондентов (88%). В январе 2025 года новосибирцы стали на 160% чаще искать подрядчиков для строительства русских бань по сравнению с декабрем прошлого года.

Не последнюю роль в приросте спроса на русские бани сыграла сезонность — из-за снижения цен на брус, которое обычно происходит зимой, стоимость постройки может значительно сократиться. Кроме того, в холодные месяцы древесина дает минимальную усадку и меньше склонна к растрескиванию.

Прибавили в популярности и сибирские бани — за месяц новосибирцы стали на 650% чаще заказывать такие парные. Главное их отличие от русской бани — строительный материал. Эти бани возводятся из сибирских пород дерева: кедра, лиственницы и сосны.

Хаммамы на дачных участках — скорее экзотика, тем не менее спрос на строительство турецких бань растет. За месяц эта услуга стала востребование у новосибирцев на 100%. Январь — удачное время для возведения таких парных. Чтобы обеспечить стопроцентную влажность, важна хорошая гидроизоляция: зимой легче оценить, насколько постройка хорошо держит тепло, вовремя найти возможные утечки и при необходимости скорректировать изоляцию.

Новосибирцы стали на 42% чаще заказывать модульные бани. Для многих решающий аргумент — сроки: производство таких парных занимает несколько недель, а монтаж — всего пару дней. На участок обычно привозят уже готовую конструкцию: париться можно уже в тот же день.

За месяц на 200% вырос спрос на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество объявлений от профессиональных печников на Авито Услугах увеличилось на 6% по сравнению с декабрем прошлого года.