Разбитый Lexus выставили на аукцион в Новосибирской области

В регионе выставили на аукцион разбитый Lexus.

На сайте «Торги России» появилась информация о том, что в Новосибирске на аукцион выставили разбитый Lexus RX450H 2011 года выпуска.

Начальная цена лота — 50 000 рублей. Автомобиль выставлен на продажу из-за долгов его владелицы.

Как указано в описании, автомобиль серьезно пострадал в аварии, из-за чего был поврежден капот и разбито стекло.

Согласно данным ресурса, 43-летняя женщина, чье имя указано на сайте аукциона, в августе 2023 года подала заявление о банкротстве с долгом 2,6 миллиона рублей. Автомобиль находится в залоге у банка.

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