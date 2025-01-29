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Авто

Разбитый Lexus выставили на аукцион в Новосибирской области

Фото: «Торги России»

В регионе выставили на аукцион разбитый Lexus.

На сайте «Торги России» появилась информация о том, что в Новосибирске на аукцион выставили разбитый Lexus RX450H 2011 года выпуска.

Начальная цена лота — 50 000 рублей. Автомобиль выставлен на продажу из-за долгов его владелицы.

Как указано в описании, автомобиль серьезно пострадал в аварии, из-за чего был поврежден капот и разбито стекло.

Согласно данным ресурса, 43-летняя женщина, чье имя указано на сайте аукциона, в августе 2023 года подала заявление о банкротстве с долгом 2,6 миллиона рублей. Автомобиль находится в залоге у банка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске автосалон продал клиенту угнанный пикап Ram 1500

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Валерия Митрохина
Журналист

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