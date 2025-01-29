Студенты новосибирского вуза разработали систему предупреждения несанкционированного доступа

Студенты Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) разработали уникальную автоматизированную систему предупреждения несанкционированного доступа, предназначенную для защиты критически важных объектов на предприятиях, таких как телекоммуникационные шкафы.

Система, разработанная на основе контроллера Arduino Nano, направлена на предотвращение физического доступа к оборудованию, хранящему ценную информацию, которая может быть утеряна из-за несанкционированного вмешательства.

Основной особенностью разработки является комплексность решения. В отличие от существующих аналогов, которые требуют дооснащения различными датчиками и системами управления, проект студентов СГУГиТ полностью готов к использованию «из коробки», что делает его удобным и доступным для предприятий разных сфер. Разработчики уверены, что данное решение станет полезным для различных организаций, работающих с важной информацией, включая школы, университеты, больницы и промышленные предприятия, где утрата данных может привести к значительным убыткам.

Система работает на базе Arduino Nano V3.0 с использованием Ethernet Shield ENC28J60 и модуля Реального времени RTC DS3231. Датчиком служит слаботочный двухконтактный микропереключатель, а питание осуществляется с помощью аккумулятора формата 18650. Этот подход обеспечивает надежность и безопасность работы системы, позволяя передавать информацию по сети без возможности ее перехвата.

–Наш проект направлен на решение проблемы невозможности полноценного контроля за состоянием телекоммуникационных шкафов на предприятиях. Мы создали продукт, который защищает не только от удаленного вмешательства, но и от физического вскрытия шкафов, – отметил один из авторов проекта.

Разработка проекта была проведена студентами группы ОЗИ-32 Арсением Патриным, Артемом Петровым и Данилом Федосенко. Руководителем проекта стал Дмитрий Николаевич Титов, кандидат технических наук, доцент кафедры информационной безопасности. Разработка проводилась в рамках научно-образовательной лаборатории «Кибербезопасность» СГУГиТ.

Система уже привлекла внимание потенциальных клиентов, в том числе организаций, взаимодействующих с информационными системами. В настоящее время проект находится на стадии оформления авторского права, что поможет в будущем значительно упростить его продвижение на рынок. Учитывая нишевость данной сферы, студенты уверены, что их проект имеет высокий потенциал для развития и применения в различных областях.

Данный стартап является ярким примером того, как студенты могут применять свои знания и навыки для разработки решений, которые имеют реальную ценность для бизнеса и общества в целом.