В Новосибирской области родственники пропавшего мужчины в камуфляже ищут записи с камер

Родственники пропавшего под Новосибирском мужчины просят о помощи местных жителей.

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области с 26 января 2025 года разыскивают пропавшего Андрея Копытина, который ушел из дома по Революционному проспекту, 53. Об этом сообщили волонтеры в группе “ЛизаАлерт” соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что вчера пропавшего искали более 170 человек, но мужчину так и не смогли найти. В связи с чем волонтеры “ЛизаАлерт” и родственники обращаются с просьбами к жителям Колыванского района и владельцам автомобилей с просьбой пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти Андрея Алексеевича.

“Если кто-то 26 января проезжал в районе с 15:00 до 16:00 с видеорегистратором, или машина стояла у нашего дома, обратитесь, пожалуйста, по номеру волонтеров”, — просит жена пропавшего Оксана Копытина.

Для ориентировки: в день пропажи Андрей Копытин был одет в куртку камуфляжного цвета, синие штаны, черные калоши и синюю шапку. Рост мужчины 175 см, плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Копытина, то волонтеры просят обращаться по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.