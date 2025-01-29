Заявления на участие в ЕГЭ в Новосибирской области принимаются до 1 февраля

В Новосибирской области до 1 февраля 2025 года необходимо подать заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Заявления подаются выпускниками текущего года в свои образовательные организации, а выпускниками прошлых лет – в места регистрации, утвержденные приказом министерства. Полную информацию можно найти на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

После 1 февраля заявления можно подать только при наличии уважительных причин, в этом случае заявление подается в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала экзамена. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие уважительную причину.

Участники ЕГЭ должны выбрать предметы, которые планируют сдавать. Обязательными для получения аттестата являются русский язык и математика. Другие предметы выбираются в зависимости от направления подготовки, на которое планируется поступление.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). В дополнительные дни (3 и 4 июля) участники могут пересдать один предмет по своему выбору. Расписание экзаменов доступно на официальном сайте Рособрнадзора.