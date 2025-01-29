Жителям Новосибирской области увеличат плату за капитальный ремонт

В России вступили в силу новые нормы, касающиеся капитального ремонта жилых домов. Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому уровень собираемости взносов на капитальный ремонт будет повышен с 50% до 60%.

Решение было принято во втором и третьем чтениях и направлено на улучшение финансовой базы для проведения необходимых ремонтных работ. Изменения касаются домов, которые откладывают средства на специальный счет.

Новые правила призваны обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта и повысить эффективность использования собранных средств.

Таким образом, жителям Новосибирска предстоит готовиться к увеличению платежей за капитальный ремонт своих домов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области открыта вторая ледовая переправа.