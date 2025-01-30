Новосибирский университет планирует обмен студентами с вузом Ким Ир Сена из КНДР

Новосибирский государственный университет (НГУ) планирует запустить совместные программы стажировок и обмена студентами с университетом имени Ким Ир Сена в Северной Корее. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Обмен учащимися должен начаться осенью 2025 года. Вузы также договорились о сотрудничестве в области химии, математики и IT-технологий. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита делегации университета КНДР в НГУ.

В рамках сотрудничества северокорейские студенты смогут проводить исследования на базе НГУ и институтов СО РАН. Также университеты планируют приглашать преподавателей для ведения курсов и совместной научной работы.

В 2026 году университет имени Ким Ир Сена отметит 80-летие. Делегация НГУ примет участие в международной научной конференции, организуемой северокорейским вузом в рамках юбилейных мероприятий.

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