В Новосибирске массово взламывают WhatsApp* местных жителей

О новых схемах мошенничества рассказали в Новосибирске.

В Новосибирске преступники начали взламывать мессенджер WhatsApp* — преступники получают доступ к аккаунтам и рассылают сообщения с просьбой занять деньги. Одна из пострадавших заявила, что не переходила по подозрительным ссылкам, но ее аккаунт все равно взломали.

Декан факультета автоматики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Иван Рева объяснил, что атака может происходить через удаленный доступ к устройствам с установленным WhatsApp* Web, поэтому специалист советует завершать все сессии после использования мессенджера на компьютере.

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.