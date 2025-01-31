Маткапитал в миллион, высылка мигрантов, индексация выплат — что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Арестанты получат возможность звонить, а креативщики получат поддержку.

Первое февраля не за горами, а вместе с ним впереди новые законы. Сиб.фм рассказывает про основные из них.

Индексация выплат и изменения в законодательстве

После ежегодного повышения страховых пенсий в январе будет проведена дополнительная индексация в связи с тем, что инфляция за год превысила ожидания. В результате, с февраля размеры более чем 40 социальных выплат увеличатся на 9,5%. К числу этих выплат относятся и страховые пенсии, индексация которых произойдет задним числом. По данным Минтруда, это затронет около 37 миллионов граждан. Социальные пенсии поднимут в апреле на 14,75%.

Также индексация на 9,5% ожидает материнский капитал в феврале. Теперь на первого ребенка семья сможет получить 690 тысяч рублей. Если капитал на первого ребенка уже был использован, рождение второго ребенка позволит получить доплату около 222 тысяч рублей, а если нет, то разовая выплата составит 912 тысяч рублей.

С 1 февраля также будут пересчитаны единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за малышом и ежемесячные выплаты ветеранам.

Пенсионные добавки для лётчиков и работников шахт также пересмотрят 1 февраля, учитывая вредные и тяжёлые условия их труда.

В сфере миграции с 5 февраля 2025 года право на выдворение мигрантов получит не только суд, но и полиция. Закон также вводит штрафы за предоставление запрещённых услуг иностранцам из реестра контролируемых лиц: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических лиц. Для мигрантов, подлежащих выдворению, вводятся ограничения, включая невозможность вступления в брак, регистрации бизнеса и ограничение передвижения.

С 5 февраля вступает в силу закон, препятствующий легализации доходов через фиктивные медиативные соглашения, что сократит теневой оборот капитала.

Креативные индустрии получили статус отдельного сектора экономики, что даст доступ к различным формам государственной поддержки. Ответственным за развитие этих направлений станет Минэкономразвития РФ. Закон вступает в силу с 5 февраля.

В рамках профилактики правонарушений среди подростков с 5 февраля заработает программа наставничества, в которой наставниками могут выступать как отдельные специалисты, так и благотворительные организации, зарегистрированные в соответствующих реестрах. Назначение наставников будет осуществляться с согласия подростка и его родителей или опекуна.

Правительство утвердило перечень конфискованного имущества для передачи регионам, включая бытовую и компьютерную технику, продукты питания и медикаменты.

С 5 февраля также вводятся изменения, касающиеся удерживаемых в следственном изоляторе подозреваемых и обвиняемых, которым разрешено общение с адвокатом через видеосвязь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вынесен приговор мировому судье в отставке за взятку 1,5 млн рублей.