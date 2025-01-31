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общество

В Новосибирской области вынесен приговор мировому судье в отставке за взятку 1,5 млн рублей

Фото: стоп-кадр из видео

Женщина получила 11,5 лет колонии и штраф в 12 млн рублей.

В Новосибирской области бывшая мировая судья Сальникова Марина получила приговор за взятку в размере 1,5 млн рублей. В 2022 году она согласилась прекратить уголовное дело за 3 млн рублей, из которых получила половину. Дело стало известно правоохранителям, и после передачи первой части суммы Сальникову задержали. Её признали виновной и приговорили к 11,5 годам заключения и штрафом в 12 млн рублей.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.

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Дарья Лапина
Журналист

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