В Новосибирской области вынесен приговор мировому судье в отставке за взятку 1,5 млн рублей

Женщина получила 11,5 лет колонии и штраф в 12 млн рублей.

В Новосибирской области бывшая мировая судья Сальникова Марина получила приговор за взятку в размере 1,5 млн рублей. В 2022 году она согласилась прекратить уголовное дело за 3 млн рублей, из которых получила половину. Дело стало известно правоохранителям, и после передачи первой части суммы Сальникову задержали. Её признали виновной и приговорили к 11,5 годам заключения и штрафом в 12 млн рублей.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.