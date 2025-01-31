С 1 февраля 2025 увеличатся размеры детских пособий в России

Перечисленные пособия работодатель в настоящее время самостоятельно не выплачивает.

С 1 февраля 2025 года увеличатся размеры детских пособий и других социальных выплат, индексация составит 9,5%. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 23 января 2025 г. № 33. Работодатели эти выплаты самостоятельно не осуществляют. Среди проиндексированных выплат: материнский капитал и пределы пособия по безработице.

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