В Новосибирске бесследно исчез 47-летний мужчина, который с трудом дышит

Сибиряка ищут в Пашино.

По информации Бюро Находок Новосибирска, без вести пропал 47-летний Евгений Некрасов из Пашино (Калининский район). С 27 января нет никакой информации о его местонахождении.

Известно, что нуждается в медицинской помощи — тяжело дышит открытым ртом.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Был одет: предположительно синяя рабочая куртка, чёрное тёплое трико, чёрные ботинки, чёрная шапка-ушанка с козырьком.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел 27 января 2025 года или после, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.