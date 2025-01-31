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общество

Шесть месяцев заключения получил директор организации, допустивший нарушения при исполнении контракта по нацпроекту в Новосибирской области

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Исполнитель не смог соблюсти сроки.

Шесть месяцев заключения получил директор организации, нарушивший сроки исполнения контракта по национальному проекту в Новосибирской области.

Куйбышевская межрайонная прокуратура выявила, что договор о ремонте дороги «Куйбышев — Северное», заключенный между ГКУ ТУАД НСО и ООО СУ «СибСтрой», не выполнен в сроки, установленные до 2 февраля 2024 года. Нарушение привело к административному делу против директора, инициированному прокуратурой по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вынесен приговор мировому судье в отставке за взятку 1,5 млн рублей.

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Дарья Лапина
Журналист

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