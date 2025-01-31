Стало известно, когда предъявят обвинение в деле о посадке самолета в поле Новосибирской области

Экстренно севший самолет в поле в Убинском районе заканчивают разбирать.

Обвинение по делу о посадке самолета в поле Новосибирской области предъявят в I полугодии 2025 года. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС первый замглавы Восточного межрегионального СУ СК на транспорте России Владимир Ануфриев.

Напомним, что экстренно севший самолет в поле в Убинском районе заканчивают разбирать.

Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года, никто серьезно не пострадал. Была возбуждена проверка.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.