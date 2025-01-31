В Новосибирске будет осужден индивидуальный предприниматель по вине которого сорвался вниз и разбился сотрудник

Инцидент произошел в июле 2024 года.

В Новосибирске индивидуальный предприниматель будет отвечать в суде за нарушение правил безопасности на стройке. Инцидент произошел в июле 2024 года. По данным следствия, в качестве руководителя работ он не выполнил требования охраны труда: не организовал обучение безопасным методам, не проверил знания сотрудников и не провёл инструктаж.

В результате, в процессе ремонта крыши школы в Центральном районе Новосибирска сотрудник получил серьезные травмы, угрожающие жизни. Собранные доказательства были признаны достаточными, и дело передали в суд.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.