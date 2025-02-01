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общество

1 февраля – Макарьев день по народному календарю: приметы и запреты

Фото: Simon Berger / Pexels.com

1 февраля в народном календаре отмечается Макарьев день, также известный как Макар-весноуказчик.

В этот день на Руси преподобного Макария почитали как покровителя скота, целителя болезней и мудрого советника.

Согласно традициям, женщины брали у травниц лечебные травы и заваривали чай, который вечером пила вся семья. В его состав входили душица, зверобой, иван-чай и плоды шиповника. Для очищения дома от болезней хозяйки окуривали жилище полынью. Считалось, что если поленья в печи быстро загорались, год будет благополучным.

Знахари в этот день лечили головные боли и проводили обряды на здоровье и красоту. Также верующие молились Иоанну Златоусту об успехе в учебе.

По народным поверьям, 1 февраля не рекомендовалось работать, следовало посвятить день общению с близкими и планированию будущего. Считалось нежелательным носить черную одежду, выполнять тяжелую работу, заниматься рукоделием, пить сырую воду, стирать детские вещи, а также грубить и сквернословить.

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Игорь Кириченко
Журналист

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