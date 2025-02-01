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общество

Крепкий мороз до -31 градуса ударит в Новосибирске в феврале

Фото: Сиб.фм

В середине февраля ожидаются сильные морозы.

В Новосибирске ожидаются сильные морозы в середине февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Крепкие морозы в мегаполисе начнутся с 15 февраля. В этот день днем ожидается температура воздуха днем в -20 градусов. Однако уже ночью похолодает до -31 градуса.

Подобная погода продлится до 22 февраля. После этого ожидается небольшое потепление.

Значительно потеплеет в столице Сибири в последний день месяца, 28 февраля. В этот день ожидается -14 градусов. Стоит отметить, что весь этот период осадков не ожидается.

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Игорь Кириченко
Журналист

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