Новосибирцам рассказали о приметах в Макарьев день 1 февраля

1 февраля в православной церкви отмечается память святителя Макария Великого, Египетского.

Он был отшельником, автором молитв и духовных бесед, посвятившим жизнь изучению Священного Писания. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народной традиции этот день называют Макар-весноуказчик. Считалось, что по погоде 1 февраля можно определить, какой будет весна. Ясный день предвещал раннюю весну, а метель – затяжные холода.

Согласно обычаям, в этот день принято было ходить в гости и пить травяные чаи из душицы, зверобоя, иван-чая и плодов шиповника. Чай готовили на родниковой воде, а к столу подавали мед и малиновое варенье. Также в домах жгли полынь для очищения жилища.

Существовало поверье, что погода 1 февраля указывает на весь февраль.