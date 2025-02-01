В Новосибирске новые автомобили начали ржаветь после первой зимы — эксперты винят реагенты

В Новосибирске владельцы автомобилей всё чаще сталкиваются с коррозией кузова уже в первый год эксплуатации. По словам специалистов автосервисов, основная причина — агрессивные противогололёдные реагенты, которые используют на дорогах зимой.

«Машины начали ржаветь после первой зимы. Мы всё чаще видим такие случаи», — рассказал BFM-Новосибирск директор автомастерской «Кузовная» Денис Плотников. По его словам, особенно подвержены коррозии китайские автомобили. Эксперт связывает это с качеством металла и воздействием химикатов, которыми посыпают дороги.

Тёплая зима усугубила ситуацию — из-за частых оттепелей и слякоти машины дольше остаются во влажной среде, что ускоряет коррозию. При этом частая мойка не решает проблему, а единственным способом защиты остаётся антикоррозийная обработка, спрос на которую в автосервисах заметно вырос.

Напомним, что с 2019 года дороги в Новосибирске начали обрабатывать «Бионордом». Горожане не раз жаловались, что этот реагент разрушает обувь, металл автомобилей и лапы животных, однако коммунальные службы и производители утверждают, что состав безопасен.