В Новосибирской области выросла заболеваемость сифилисом среди женщин

В 2024 году в Новосибирской области число случаев сифилиса увеличилось на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Основной причиной распространения инфекции специалисты называют незащищённые половые контакты. Сифилис — это инфекционное заболевание, которое поражает кожу и слизистые оболочки. Оно передаётся преимущественно половым путём, а также от матери к ребёнку во время беременности или через кровь. Болезнь развивается постепенно: на ранней стадии появляется безболезненная язва, которая со временем проходит, но без лечения инфекция продолжает распространяться по организму.

Особенно тревожная тенденция наблюдается среди женщин. За последние семь лет доля заболевших женщин увеличилась с 30% до почти 50%.